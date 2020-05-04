В Беларуси число случаев COVID-19 выросло до 17 489

Число выявленных случаев коронавируса в Беларуси за сутки выросло на 784, до 17 489, умерли еще четыре человека, всего скончались 103 пациента.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила пресс-службы минздрава страны.

"Зарегистрированы 17 489 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,2% от количества проведенных тестов. Всего проведено 211 369 тестов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 103 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

"В Беларуси на 4 мая выздоровели и выписаны 3 259 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - добавили в пресс-службе.