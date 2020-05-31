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В Беларуси число случаев COVID-19 превысило 42 тыс.

В Беларуси число случаев COVID-19 превысило 42 тыс.

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Беларуси за сутки выросло на 898 до 42 556, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 235.  

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.

"Зарегистрированы 42 556 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 541 093 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 235 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 18 514 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

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