В Беларуси будут изымать имущество в ответ на недружественные действия

Белорусские власти в ответ на "недружественные действия" будут изымать иностранную собственность. Президент страны Александр Лукашенко подписал закон "Об изъятии имущества", который опубликован в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

Белорусские власти в ответ на "недружественные действия" будут изымать иностранную собственность. Президент страны Александр Лукашенко подписал закон "Об изъятии имущества", который опубликован в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

Как передает Report со ссылкой на БелТа.

"Основанием для изъятия объектов права собственности является совершение в отношении Республики Беларусь, ее юридических и (или) физических лиц недружественных действий. Решение о необходимости принятия ответной меры посредством изъятия объектов права собственности принимается Советом министров Республики Беларусь", - говорится в документе.

В законе говорится, что имущество будет изыматься на основе принципа пропорциональности и будет соразмерно "последствиям недружественных действий".

Забрать могут любое имущество, вещи, деньги и ценные бумаги, в том числе имущественные права, находящиеся на территории Беларуси.

Имущество передается в собственность государства. Изъятые деньги перечисляются в республиканский бюджет.

После изъятия права частной собственности, наследования, пользования этими объектами, сделок с таким имуществом прекращаются.

В законе подчеркивается, что если в это время международные суд или суд государства, совершающего недружественные действия, выносит свое решение по делу об изъятии, это никак не приостанавливается делопроизводство в Беларуси.