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В Беларуси будет создана государственная база данных беспилотников

В Беларуси будет создана государственная база данных беспилотников Использовать беспилотники без госучета в Беларуси будет запрещено. Они должны быть включены в специальную базу данных.
В регионе
12 сентября 2023 г. 11:54
В Беларуси будет создана государственная база данных беспилотников

Использовать беспилотники без госучета в Беларуси будет запрещено. Они должны быть включены в специальную базу данных.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом говорится в проекте поправок в Воздушный кодекс, которые опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

Также дается новое определение беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

"Воздушное судно, предназначенное для выполнения полетов без экипажа на борту, управляемое оператором беспилотного летательного аппарата с пункта (пульта) управления, в том числе без его визуального контакта с данным воздушным судном, или в заданном автономном режиме, либо сочетанием указанных способов", – сказано в документе.

Генпрокуратура не так давно заявила о нарушениях в работе Департамента по авиации. Надзорное ведомство потребовало от этого органа усилить взаимодействие с силовыми органами по предупреждения нарушений, в том числе связанных с беспилотниками. Бесконтрольное использование беспилотников "представляет угрозу для безопасного функционирования воздушного транспорта, общественной безопасности". По данным ведомства, бесконтрольные полеты имели место в местах массового скопления людей, над промышленными и другими объектами.

В свою очередь Минобороны Беларуси сообщило в начале августа, что пресечены несколько попыток полетов БПЛА над охраняемой территорией.

В 2021 году в стране расширили зоны, где запрещено использовать беспилотники. Общая площадь этих зон увеличилась до 1 044 квадратных километров, что в два раза больше, чем до этого.

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