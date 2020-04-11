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В Беларуси более 300 медработников заразились коронавирусом

В Беларуси более 300 медработников заразились коронавирусом

В Беларуси лабораторно подтвержден 301 случай инфицирования медработников коронавирусом. Как сообщает Report cо ссылкоц на РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

"На сегодняшний момент лабораторно подтвержден 301 случай заражения медицинских работников. Там, где клиники были перепрофилированы (для приема инфицированных пациентов) заранее, меньше заражённых. Больше всего заболевших - Витебск и Минск, в других регионах - единицы", - заявил Караник на брифинге.
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