О нас

В Беларуси анонсировали учения войск ПВО и ВВС

В Беларуси анонсировали учения войск ПВО и ВВС Беларусь начинает новые военные учения совместно с Войсками противовоздушной обороны и военно-воздушными силами.
В регионе
9 августа 2022 г. 15:41
В Беларуси анонсировали учения войск ПВО и ВВС

Беларусь начинает новые военные учения совместно с Войсками противовоздушной обороны и военно-воздушными силами.

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны Беларуси.

В ведомстве отметили, что мероприятия по боевой подготовке начнутся уже сегодня. Учения пройдут в соответствии с планом подготовки определенного рода войск.

"В период с 9 по 25 августа 2022 под руководством заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны пройдет оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Belarus Hərbi Hava Qüvvələri təlim keçirir

Экслюзивные новости

Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 13:37
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
9 августа 2022 г. 12:18
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
8 августа 2022 г. 16:09
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
3 августа 2022 г. 13:50
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
3 августа 2022 г. 10:30
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
2 августа 2022 г. 14:34
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 13:17
Обретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
ФотоОбретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
30 июля 2022 г. 11:18
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 09:42
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi