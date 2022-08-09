В Беларуси анонсировали учения войск ПВО и ВВС

Беларусь начинает новые военные учения совместно с Войсками противовоздушной обороны и военно-воздушными силами.
Как передает Report, об этом сообщило Минобороны Беларуси.
В ведомстве отметили, что мероприятия по боевой подготовке начнутся уже сегодня. Учения пройдут в соответствии с планом подготовки определенного рода войск.
"В период с 9 по 25 августа 2022 под руководством заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны пройдет оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой", - говорится в сообщении.