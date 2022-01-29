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В Беларусь перебросили российские зенитные ракетно-пушечные комплексы

В Беларусь перебросили российские зенитные ракетно-пушечные комплексы В Беларусь переброшен дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С".
В регионе
29 января 2022 г. 11:59
В Беларусь перебросили российские зенитные ракетно-пушечные комплексы

В Беларусь переброшен дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С".

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Минобороны России.

Дивизион состоит из 12 боевых машин, каждая из которых может нести до 12 зенитных ракет.

Как только разгрузка будет завершена, российские военнослужащие отправятся в район дислокации, организуют позиции и заступят на учебное-боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России.

Ранее стало известно, что российские войска проведут внезапную проверку сил реагирования Союзного государства, после чего пройдут двухэтапные совместные российско-белорусские военные учения "Союзная решимость-2022".

Первый этап продлится до 9 февраля и будет состоять из переброски и создания группировок войск в Белоруссии, организации охраны госграницы в воздушном пространстве, проверки готовности находящихся на боевом дежурстве подразделений ПВО и других мероприятий.

Второй этап пройдет с 10 по 20 февраля и будет включать в себя совместные учения "Союзная решимость – 2022", на базе которых будут отрабатываться действия по пресечению и отражению внешней агрессии.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Belarusa zenit-raket kompleksi yerləşdirib

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