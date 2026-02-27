Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В Батуми за хранение и торговлю героином задержаны граждане Азербайджана и Турции

    В регионе
    27 февраля, 2026
    • 12:02
    В Батуми за хранение и торговлю героином задержаны граждане Азербайджана и Турции

    В Батуми сотрудники полиции Аджарии Министерства внутренних дел Грузии провели операцию по пресечению незаконного оборота особо крупной партии наркотиков.

    Как сообщает грузинское бюро Report, согласно информации министерства, гражданин Азербайджана Н.А. и гражданин Турции С.Ч. задержаны по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии продаже особо крупной партии наркотических средств.

    В ходе обыска у задержанных и в их временных местах проживания, в качестве вещественных доказательств обнаружен и изъят героин в особо крупном размере. Согласно данным следствия, обвиняемые расфасовывали наркотические вещества и хранили их в различных частях Батуми с целью продажи.

    По факту проводится расследование по соответствующей статье Уголовного кодекса Грузии. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненно.

    Batumidə qanunsuz heroin dövriyyəsinə görə Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşları saxlanılıb

