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В Батуми возобновился митинг против захода лайнера из России

В Батуми возобновился митинг против захода лайнера из России Митинг против прибытия круизного лайнера Astoria Grande из РФ возобновился в грузинском городе Батуми.
В регионе
31 июля 2023 г. 20:54
В Батуми возобновился митинг против захода лайнера из России

Митинг против прибытия круизного лайнера Astoria Grande из РФ возобновился в грузинском городе Батуми.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию с места событий ведет местное издание batumelebi.ge.

Митингующие собрались в районе морского вокзала и ожидают прибытия туристов. Корабль должен покинуть грузинский порт через несколько часов. На месте дежурят наряды полиции. Стычек с ними нет.

Круизный лайнер прибыл в Батуми в понедельник на рассвете. С поздней ночи там собрались представители оппозиционных партий и гражданского общества. Они утверждают, что на борту лайнера находятся люди, которые поддерживают военные действия в Украине. Время от времени возникали стычки с полицией. Правоохранители задержали 23 человека в административном порядке.

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