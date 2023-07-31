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В Батуми в ходе акции против захода лайнера с россиянами задержали 9 человек

В Батуми в ходе акции против захода лайнера с россиянами задержали 9 человек Батумская полиция задержала 9 участников акции протеста в ночь на понедельник в порту. Представители оппозиции пытались прорвать кордон и провести акцию против прибытия круизного лайнера с российскими туристами.
В регионе
31 июля 2023 г. 11:13
В Батуми в ходе акции против захода лайнера с россиянами задержали 9 человек

Батумская полиция задержала 9 участников акции протеста в ночь на понедельник в порту. Представители оппозиции пытались прорвать кордон и провести акцию против прибытия круизного лайнера с российскими туристами.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Несмотря на многочисленные обращения сотрудников правоохранительных органов, участники митинга не подчинились их законным требованиям, в результате чего были задержаны девять человек", - сказано в сообщении.

В понедельник утром в Батуми прибыл лайнер Astoria Grande со "Звездным круизом". Ранее сообщалось, что "Звездный круиз" в ходе своего маршрута будет заходить в Батуми, Амасру и Стамбул.

Первый лайнер из Сочи в Батуми 27 июля. Грузинские оппозиционеры тогда провели акцию протеста, утверждая, что находящиеся на его борту российские граждане нарушают законодательство Грузии.

В свою очередь заместитель министра экономики Грузии Гурам Гурамишвили заявил журналистам о том, что лайнер Astoria Grande не находится в международном санкционном списке и соответственно не нарушает каких-либо ограничений.

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Версия на английском языке 9 detained in Batumi amid protests against arrival of cruise ship with Russian tourists

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