В Батуми рухнуло кровельное покрытие здания, есть пострадавшие

Тбилиси. 4 января. REPORT.AZ/ В результате сильного ветра в столице Аджарской Автономной Республики Батуми рухнуло кровельное покрытие одного из десятиэтажных зданий по улице Чавчавадзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, в результате происшествия пострадали двое прохожих.

Раненые помещены в больницу, угрозы для их жизни нет.

Часть кровельного покрытия также упала на два припаркованных поблизости автомобиля.

В связи с сильным ветром в Батуми в Службу управления чрезвычайными ситуациями поступило 11 обращений.

Министерство внутренних дел Грузии проводит расследование.