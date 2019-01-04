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    В Батуми рухнуло кровельное покрытие здания, есть пострадавшие

    Тбилиси. 4 января. REPORT.AZ/ В результате сильного ветра в столице Аджарской Автономной Республики Батуми рухнуло кровельное покрытие одного из десятиэтажных зданий по улице Чавчавадзе. 

    Как сообщает грузинское бюро Report, в результате происшествия пострадали двое прохожих

    Раненые помещены в больницу, угрозы для их жизни нет. 

    Часть кровельного покрытия также упала на два припаркованных поблизости автомобиля. 

    В связи с сильным ветром в Батуми в Службу управления чрезвычайными ситуациями поступило 11 обращений. 

    Министерство внутренних дел Грузии проводит расследование. 

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