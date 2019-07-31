Установлена личность напавшего с ножом на туристов из Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

Двое граждан Азербайджана, получивших в Батуми ножевые ранения, выписаны из больницы.

Как сообщает грузинское бюро Report, еще один азербайджанский турист, состояние которого относительно тяжелое, был прооперирован.

По словам врачей, состояние прооперированного стабильное, его поместили в отделение реанимации.

Отмечается, что подозреваемым является гражданин Грузии 2001 г.р.

***12:42

Установлена личность подозреваемого в нанесении в Батуми ножевых ранений трем азербайджанским туристам.

Как сообщает грузинское бюро Report, проводятся мероприятия по задержанию преступника.

По предварительной информации, подозреваемый является подростком.

Следствие по факту ведется по статье "умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью" УК Грузии, предусматривающее от трех до пяти лет тюремного заключения.

Пострадавшие граждане Азербайджана на данный момент проходят лечение в реферальной больнице Батуми.

Отмечается, что молодые люди получили ножевые ранения в ногу, руку и другие части тела.