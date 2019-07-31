 Наверх

Установлена личность напавшего с ножом на туристов из Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

В Батуми ищут человека, напавшего с ножом на туристов из Азербайджана

Двое граждан Азербайджана, получивших в Батуми ножевые ранения, выписаны из больницы.

Как сообщает грузинское бюро Report, еще один азербайджанский турист, состояние которого относительно тяжелое, был прооперирован.

По словам врачей, состояние прооперированного стабильное, его поместили в отделение реанимации.

Отмечается, что подозреваемым является гражданин Грузии 2001 г.р.

***12:42

Установлена личность подозреваемого в нанесении в Батуми ножевых ранений трем азербайджанским туристам.

Как сообщает грузинское бюро Report, проводятся мероприятия по задержанию преступника. 

По предварительной информации, подозреваемый является подростком. 

Следствие по факту ведется по статье "умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью" УК Грузии, предусматривающее от трех до пяти лет тюремного заключения. 

Пострадавшие граждане Азербайджана на данный момент проходят лечение в реферальной больнице Батуми. 

Отмечается, что молодые люди получили ножевые ранения в ногу, руку и другие части тела. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!