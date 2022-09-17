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В Баткенской области Кыргызстана введен режим чрезвычайной ситуации

В Баткенской области Кыргызстана введен режим чрезвычайной ситуации В Баткенской области Кыргызстана, приграничной с Таджикистаном, введен режим ЧС из-за участившихся обстрелов таджикскими военными.
В регионе
17 сентября 2022 г. 10:10
В Баткенской области Кыргызстана введен режим чрезвычайной ситуации

В Баткенской области Кыргызстана, приграничной с Таджикистаном, введен режим ЧС из-за участившихся обстрелов таджикскими военными.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщило МЧС страны.

"В связи с зарегистрированным конфликтом с применением оружия в приграничных районах с Кыргызской Республикой с Таджикистаном, Баткенской области в целях установления мира в регионе, обеспечения безопасности граждан на очагах конфликта, проведения работ по эвакуации и расселению населения, не допущению гибели людей и мобилизовать соответствующие силы", - сказано в сообщении.

09.50

Таджикская сторона обстреливает из минометов село Достук.

Как передает Report cо ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, об этом заявили в Пограничной службе Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана (ГКНБ).

Огонь открыли из трех минометных расчетов. В Погранслужбе говорят, что обстрелы продолжаются, несмотря на ранние договоренности.

Подразделения Погранслужбы, дислоцированные в Баткенской области, отражают атаку противника.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и его таджикский коллега Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня по всей линии границы с 16:00 16 сентября. Были созданы соответствующие комиссии двух стран. Вечером Погранслужба КР сообщила, что военнослужащие РТ нарушили договоренности и открыли огонь.

Ночью 17 сентября стало известно о гибели 24 кыргызстанцев в ходе конфликта. А число пострадавших возросло до 103.

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Версия на английском языке State of emergency in Kyrgyzstan’s Batken province
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanın Sərhəd Xidməti: “Tacikistan Dostuk kəndini minaatanlardan atəşə tutur”

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