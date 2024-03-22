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В Башкортостане при пожаре погибли два ребенка и женщина

В Башкортостане при пожаре погибли два ребенка и женщина Пожар произошел в частном доме в селе Бижбуляк Республики Башкортостана на площади 100 кв. м, в результате погибли два ребенка и женщина.
В регионе
22 марта 2024 г. 19:25
В Башкортостане при пожаре погибли два ребенка и женщина

Пожар произошел в частном доме в селе Бижбуляк Республики Башкортостана на площади 100 кв. м, в результате погибли два ребенка и женщина.

Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

"В Башкортостане в пожаре в частном доме погибли два ребенка и женщина. В селе Бижбуляк из горящего жилья сотрудники МЧС РФ вынесли мальчиков 4 и 6 лет и 67-летнюю бабушку. О происшествии сообщили местные жители", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

В МЧС добавили, что открытое горение уже ликвидировано на 100 кв. м. На место пожара следуют специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.

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