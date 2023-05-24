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В Башкортостане при пожаре погибли четыре человека

В Башкортостане при пожаре погибли четыре человека Трое взрослых и один несовершеннолетний погибли в результате пожара в жилом доме в Благоварском районе Башкортостана. На данный момент пожар локализован на площади 79 кв. м.
В регионе
24 мая 2023 г. 08:57
В Башкортостане при пожаре погибли четыре человека

Трое взрослых и один несовершеннолетний погибли в результате пожара в жилом доме в Благоварском районе Башкортостана. На данный момент пожар локализован на площади 79 кв. м.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"По прибытии пожарных открытым пламенем горел жилой дом размерами 5 на 8 м, баня и сарай. На тушение подано два пожарных ствола. Пожар локализован на площади 79 кв. м. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены тела четырех погибших. Предположительно, трое взрослых и один несовершеннолетний, личности устанавливаются", - говорится в заявлении.

На месте работает дознаватель МЧС России. Идет проливка и разбор конструкций дома.

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