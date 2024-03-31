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В Башкортостане при пожаре погибла семья из четырех человек 

В Башкортостане при пожаре погибла семья из четырех человек  В селе Железнодорожный в Башкортостане при пожаре погибли четыре члена семьи, в том числе двое малолетних детей.
В регионе
31 марта 2024 г. 07:48
В Башкортостане при пожаре погибла семья из четырех человек 

В селе Железнодорожный в Башкортостане при пожаре погибли четыре члена семьи, в том числе двое малолетних детей.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом заявила пресс-служба МЧС России.

"Ночью трагедия случилась в селе Железнодорожный. Огнеборцы МЧС обнаружили без признаков жизни мать, ее двухлетнюю дочку, годовалого сына и дедушку", - уточнили в сообщении в Telegram-канале.

Пожар распространился по всему жилому дому, а также охватил баню и два автомобиля. В ведомстве отметили, что в помещениях не было пожарного извещателя, который своим звуком сообщил бы о начале возгорания.

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