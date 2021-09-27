В Башкортостане предотвратили теракт

Пресечена подготовка теракта в Башкортостан, задержаны пятеро участников неонацистской группировки из Уфы.

Пресечена подготовка теракта в Башкортостане, задержаны пятеро участников неонацистской группировки из Уфы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба ФСБ РФ.

"Пресечена подготовка террористического акта в республике Башкортостан на одном из объектов правоохранительных органов. В результате проведенных мероприятий задержаны пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения - участников неонацистской группировки, осуществлявших подготовку террористического акта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по адресам их проживания и в тайнике изъяты: готовое к применению СВУ, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, 9 единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также портреты главарей Третьего Рейха, националиста Степана Бандеры и националистическая атрибутика.

В отношении членов группировки возбуждены уголовные дела по обвинению в приготовлении к теракту, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.