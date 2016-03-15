В Башкортостане при пожаре погибли 12 человек

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Тела 12 человек обнаружены на месте пожара в частном одноэтажном доме в городе Стерлитамак в Башкортостане.

Как передает Report, об этом сообщает во вторник республиканское МВД.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что горел частный одноэтажный дом на двух хозяев. Квартиры принадлежат жителям города Стерлитамак 31-летнему мужчине и 53-летней женщине. После тушения пожара на месте обнаружены тела 12 человек", — говорится в сообщении.