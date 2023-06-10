В башкирских Туймазах загорелся резервуар с нефтью

Резервуар с нефтью загорелся на нефтесборном пункте в Туймазинском районе Башкирии из-за попадания молнии.

Резервуар с нефтью загорелся на нефтесборном пункте в Туймазинском районе Башкирии из-за попадания молнии.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В Туймазинском районе горит резервуар с нефтью. Сообщение о горении резервуара на нефтесборном пункте "Япрык" поступило в 16.25", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, пострадавших нет.

"К тушению привлечены 28 человек и 11 единиц техники",- добавили в ГУ МЧС по Башкирии.

Как отметили в спасательной службе, причина пожара устанавливается, по одной из версий возгорание могло произойти из-за попадания молнии.