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В Башкирии в детском лагере произошла вспышка COVID-19

В Башкирии в детском лагере произошла вспышка COVID-19 Следственные органы Башкирии начали проверку из-за заболевания 11 детей и четверых взрослых коронавирусной инфекцией в детском санатории.
В регионе
6 августа 2021 г. 19:52
В Башкирии в детском лагере произошла вспышка COVID-19

Следственные органы Башкирии начали проверку из-за заболевания 11 детей и четверых взрослых коронавирусной инфекцией в детском санатории.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в муниципальном унитарном предприятии Детский многопрофильный санаторий "Росток" в городе Октябрьский у 11 детей и четырех сотрудников санатория выявлена новая коронавирусная инфекция.

Сообщается, что всего в санатории отдыхали 62 ребенка и работали 33 сотрудника. Все, кто заболел и находился в контакте с зараженными, вывезены с территории учреждения, проводятся мероприятия по дезинфекции помещений, в настоящее время санаторий закрыт.

Отмечается, что следователям предстоит установить полноту принимаемых противоэпидемических мер руководством и сотрудниками санатория с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции. В ходе проверки действиям руководства и работников санатория будет дана правовая оценка.

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