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    В Башкортостане убит бывший глава нефтяной компании

    Убийца дважды выстрелил в спину Захарову, когда тот гулял утром с собакой

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В башкирском городе Салават неизвестный застрелил бывшего генерального директора нефтяной компании "Газпром нефтехим Салават" Виталия Захарова. Как сообщает Report со ссылкой на NEWSru.com, он был убит из охотничьего ружья.

    Убийца дважды выстрелил в спину Захарову, когда тот гулял утром с собакой по берегу реки Белая в Салавате. 

    По факту преступления возбуждено уголовное дело, о возможных мотивах и о задержании подозреваемых не сообщается.

    Проводится баллистическая экспертиза и другие оперативные мероприятия.

    Виталий Захаров руководил в прошлом компаниями "Газпром нефтехим Салават" (1997-1999) и "Астраханьгазпром" (2002-2005), а также "Астраханской нефтегазовой компании" (2006-2010).

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