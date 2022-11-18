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В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли семь человек

В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли семь человек Семь человек, в том числе пятеро детей, погибли при пожаре в Стерлитамакском районе Башкирии.
В регионе
18 ноября 2022 г. 09:42
В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли семь человек

Семь человек, в том числе пятеро детей, погибли при пожаре в Стерлитамакском районе Башкирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

"Сегодня ночью поступило сообщение, что в Стерлитамакском районе в населенном пункте Матвеевка по ул. Молодежная произошел пожар в жилом двухквартирном кирпичном доме. На момент прибытия пожарных происходило открытое горение одной из квартир дома по всей площади. В 05:19 пожар локализован на площади 56 кв. м. К сожалению, в ходе тушения обнаружено семь погибших, из них двое взрослых - мужчина и женщина - и пять детей - мальчики", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, к ликвидации последствий происшествия привлекли 62 человека и 25 единиц техники. Причина пожара устанавливается, работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательный пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.

Проверку по факту пожара начала прокуратура республики. По ее данным, во время пожара несколько человек пострадали, они доставлены в медицинское учреждение. Как уточнили в Минздраве республики, двое пострадавших доставлены в больницу, состояние их здоровья уточняется.

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