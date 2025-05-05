В Башкирии более шести часов оперировали пострадавшего после нападения медведя

70-летний житель Башкирии, который попал в больницу после нападения медведя, прооперирован, но состояние мужчины остается тяжелым.

70-летний житель Башкирии, который попал в больницу после нападения медведя, прооперирован, но состояние мужчины остается тяжелым.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщилт глава Минздрава региона Айрат Рахматуллин в соцсетях.

По его словам, операция продлилась свыше шести часов. Мужчину подключили к аппарату ИВЛ. Он получил множественные переломы и рваные раны.

"Врачи продолжают борьбу за его жизнь", - отметил министр здравоохранения.

Инцидент произошел недалеко от деревни Шарипово в Абзелиловском районе. Хищник напал на местного жителя, когда тот находился в охотничьих угодьях.