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В Башкирии более шести часов оперировали пострадавшего после нападения медведя

В Башкирии более шести часов оперировали пострадавшего после нападения медведя 70-летний житель Башкирии, который попал в больницу после нападения медведя, прооперирован, но состояние мужчины остается тяжелым.
В регионе
5 мая 2025 г. 12:44
В Башкирии более шести часов оперировали пострадавшего после нападения медведя

70-летний житель Башкирии, который попал в больницу после нападения медведя, прооперирован, но состояние мужчины остается тяжелым.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщилт глава Минздрава региона Айрат Рахматуллин в соцсетях.

По его словам, операция продлилась свыше шести часов. Мужчину подключили к аппарату ИВЛ. Он получил множественные переломы и рваные раны.

"Врачи продолжают борьбу за его жизнь", - отметил министр здравоохранения.

Инцидент произошел недалеко от деревни Шарипово в Абзелиловском районе. Хищник напал на местного жителя, когда тот находился в охотничьих угодьях.

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Версия на английском языке Elderly man mauled by bear undergoes 6-hour surgery in Bashkortostan

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