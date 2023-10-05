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В Башкирии двое рабочих пострадали в результате инцидента на шахте

В Башкирии двое рабочих пострадали в результате инцидента на шахте Трое рабочих упали в ствол шахты в Башкирии. Двое госпитализированы, поиски третьего ведутся на глубине свыше 1 км.
В регионе
5 октября 2023 г. 10:40
В Башкирии двое рабочих пострадали в результате инцидента на шахте

Трое рабочих упали в ствол шахты в Башкирии. Двое госпитализированы, поиски третьего ведутся на глубине свыше 1 км.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Произошло происшествие в стволе в шахты "Скипо-Клетевая" АО "Учалинский ГОК". По предварительной информации, при демонтаже технологической конструкции на горизонте - 440 м в стволе шахты произошло падение трех рабочих. <…> В результате травмировано два человека, с травмами различной степени тяжести доставлены в ГБУЗ РБ Учалинская ЦРБ, горноспасателями ведутся поиски еще одного рабочего на горизонте - 1 200 м", - говорится в сообщении.

Шахта работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась. Всего привлечено 16 спасателей и 4 единицы техники.

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