В Башкирии двое рабочих пострадали в результате инцидента на шахте

Трое рабочих упали в ствол шахты в Башкирии. Двое госпитализированы, поиски третьего ведутся на глубине свыше 1 км.

Трое рабочих упали в ствол шахты в Башкирии. Двое госпитализированы, поиски третьего ведутся на глубине свыше 1 км.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Произошло происшествие в стволе в шахты "Скипо-Клетевая" АО "Учалинский ГОК". По предварительной информации, при демонтаже технологической конструкции на горизонте - 440 м в стволе шахты произошло падение трех рабочих. <…> В результате травмировано два человека, с травмами различной степени тяжести доставлены в ГБУЗ РБ Учалинская ЦРБ, горноспасателями ведутся поиски еще одного рабочего на горизонте - 1 200 м", - говорится в сообщении.

Шахта работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась. Всего привлечено 16 спасателей и 4 единицы техники.