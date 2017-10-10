В Барселоне закрыт парк, где расположен парламент Каталонии

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Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Каталонская полиция закрыла для публики парк Сьютаделья в Барселоне, на территории которого расположено здание регионального парламента. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в правоохранительных органах автономии.

По их информации, данная мера принята из соображений безопасности.

В 18:00 по местному времени (20:00 по бакинскому времени) в парламенте должен появиться глава Каталонии Карлес Пучдемон. Сейчас пока нет точных данных, о чем пойдет речь в ходе выступления регионального лидера, однако не исключается, что может быть запущен процесс выхода Каталонии из состава Испании. Различные организации призвали сторонников независимости выйти на демонстрации в момент заседания парламента.

1 октября в автономии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.