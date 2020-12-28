О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно, на борту было 19 человек

В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно, на борту было 19 человек Судно затонуло у Новой Земли в Архангельской области России
В регионе
28 декабря 2020 г. 10:20
В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно, на борту было 19 человек

Судно затонуло в акватории Баренцева моря у Новой Земли в Архангельской области России.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, причиной затопления судна стало обледенение.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на поиски экипажа направили пять судов.

"В настоящее время на поиск экипажа направлены пять судов. Одно из них подняло двух живых моряков, они были в гидрокостюмах, связи с остальными нет", - сказал собеседник агентства, добавив, что метеорологи предупреждали об угрозе обледенения.

Источник также отметил, что по предварительным данным, двое спасенных моряков - матрос и штурман - являются гражданами России. По словам собеседника агентства, остальные члены экипажа также, предварительно, являются гражданами РФ.

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с произошедшим. Результаты проверки находятся на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
26 декабря 2020 г. 17:51
В Азербайджане продлен срок дистанционного образования
В Азербайджане продлен срок дистанционного образования
26 декабря 2020 г. 14:54
TƏBİB: В Азербайджане наблюдается спад после пика заражений
TƏBİB: В Азербайджане наблюдается спад после пика заражений
26 декабря 2020 г. 13:31
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Уголовный суд в Гааге займется расследованием военных преступлений Армении
Уголовный суд в Гааге займется расследованием военных преступлений Армении
25 декабря 2020 г. 14:47
Шамахинское село Сагиян переименовано в Гюнешли
Шамахинское село Сагиян переименовано в Гюнешли
25 декабря 2020 г. 11:52
ANAMA представила новые доказательства применения Арменией фосфорных снарядов
ФотоANAMA представила новые доказательства применения Арменией фосфорных снарядов
25 декабря 2020 г. 11:20
Президент и первая леди побывали в Губадлинском и Зангиланском районах
Президент и первая леди побывали в Губадлинском и Зангиланском районах
24 декабря 2020 г. 19:52
Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
24 декабря 2020 г. 17:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi