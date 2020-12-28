В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно, на борту было 19 человек

Судно затонуло у Новой Земли в Архангельской области России

Судно затонуло в акватории Баренцева моря у Новой Земли в Архангельской области России.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, причиной затопления судна стало обледенение.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на поиски экипажа направили пять судов.

"В настоящее время на поиск экипажа направлены пять судов. Одно из них подняло двух живых моряков, они были в гидрокостюмах, связи с остальными нет", - сказал собеседник агентства, добавив, что метеорологи предупреждали об угрозе обледенения.

Источник также отметил, что по предварительным данным, двое спасенных моряков - матрос и штурман - являются гражданами России. По словам собеседника агентства, остальные члены экипажа также, предварительно, являются гражданами РФ.

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с произошедшим. Результаты проверки находятся на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.