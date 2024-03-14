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В Баку встретились послы Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, России и Таджикистана

В Баку встретились послы Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, России и Таджикистана Послы РФ, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, России и Таджикистана встретились в посольстве России в Азербайджане.
В регионе
14 марта 2024 г. 22:48
В Баку встретились послы Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, России и Таджикистана

Послы РФ, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, России и Таджикистана встретились в посольстве России в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии РФ.

"14 марта в посольстве Российской Федерации в Азербайджанской Республике состоялась ставшая уже хорошей традицией дружеская встреча глав дипломатических миссий государств-участников СНГ", - отметили в посольстве.

На встрече приняли участие Андрей Равков (Беларусь), Кайрат Османалиев (Кыргызская Республика), Бахром Ашрафханов (Узбекистан), Михаил Евдокимов (Россия) и Ильхом Абдурахмон (Таджикистан).

Были обсуждены темы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Belarus, Qırğızıstan, Özbəkistan, Rusiya və Tacikistan səfirlərinin görüşü olub

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