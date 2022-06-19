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В Баку скончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

В Баку скончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис Государственный секретарь и первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис умер на 77-м году жизни.
В регионе
19 июня 2022 г. 20:24
В Баку скончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

Государственный секретарь и первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис умер на 77-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, его племянница Юлия Бурбулис, которая утвердительно ответила на вопрос корреспондента о смерти экс-госсекретаря РСФСР.

Первый заместитель исполнительного директора "Ельцин центра" Людмила Телень, что Бурбулис умер в Баку.

Геннадий Бурбулис родился 4 августа 1945 года, с 1991 года по 1992 год занимал в российском правительстве пост первого заместителя председателя, являлся ближайшим соратником первого президента РФ Бориса Ельцина. Был одним из участников подготовки Беловежского соглашения, подписанного 8 декабря 1991 года, которое оформило роспуск СССР.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın keçmiş dövlət katibi Gennadi Burbulis Bakıda vəfat edib

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