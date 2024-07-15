В Баку прошла конференция "День памяти шехидов 15 июля, демократии и национального единства"

В здании факультета экономики тюркского мира Азербайджанского государственного экономического университета прошла конференция на тему "День памяти шехидов 15 июля, демократии и национального единства".

В здании факультета экономики тюркского мира Азербайджанского государственного экономического университета прошла конференция на тему "День памяти шехидов 15 июля, демократии и национального единства".

Как сообщает Report, на конференции был продемонстрирован видеоролик, посвященный событиям попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года.

На мероприятии говорилось о сохраняющейся опасности со стороны террористической организации FETÖ для тюркских стран и важности борьбы с этой угрозой. Выступающие говорили о том, что за FETÖ стоят отдельные силы, что позволяет террористической организации продолжать свою деструктивную деятельность.