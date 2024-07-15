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В Баку прошла конференция "День памяти шехидов 15 июля, демократии и национального единства"

В Баку прошла конференция "День памяти шехидов 15 июля, демократии и национального единства" В здании факультета экономики тюркского мира Азербайджанского государственного экономического университета прошла конференция на тему "День памяти шехидов 15 июля, демократии и национального единства".
В регионе
15 июля 2024 г. 13:09
В Баку прошла конференция День памяти шехидов 15 июля, демократии и национального единства

В здании факультета экономики тюркского мира Азербайджанского государственного экономического университета прошла конференция на тему "День памяти шехидов 15 июля, демократии и национального единства".

Как сообщает Report, на конференции был продемонстрирован видеоролик, посвященный событиям попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года.

На мероприятии говорилось о сохраняющейся опасности со стороны террористической организации FETÖ для тюркских стран и важности борьбы с этой угрозой. Выступающие говорили о том, что за FETÖ стоят отдельные силы, что позволяет террористической организации продолжать свою деструктивную деятельность.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts conference "Day of Remembrance of July 15 Martyrs, Democracy and National Unity"
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “15 İyul Şəhidlərini Anma, Demokratiya və Milli Birlik Günü" adlı konfrans keçirilib

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