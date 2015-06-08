 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Баку пройдет встреча между президентами Турции и России

    Встреча состоится 13 июня после церемонии открытия I Европейских игр Баку-2015

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В Баку пройдет встреча между президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и России Владимиром Путиным.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, встреча состоится 13 июня после церемонии открытия I Европейских игр.

    В информации отмечается, что между президентами Турции и России состоялся телефонный разговор, в ходе которого В.Путин поздравил Р.Т.Эрдогана с победой правящей Партии справедливости и развития на парламентских выборах.

    В ходе телефонного разговора стороны договорились о встрече в Баку в субботу. Здесь ожидается обсуждение лидерами Турции и России двусторонних отношений и других вопросов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi