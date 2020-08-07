В Баку отметили 12-ю годовщину оккупации территорий Грузии

Оккупация земель была для Грузии очень тяжелым периодом

В посольстве Грузии в Баку состоялось мероприятие, посвященное 12-й годовщине оккупации территорий Грузии.

Как сообщает Report, в рамках мероприятия была организована фотовыставка, а также показан фильм, посвященные вооруженному конфликту в августе 2008 года.

Выступая на мероприятии, посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе отметил, что оккупация земель была для Грузии очень тяжелым периодом.

"Два региона Грузии, Абхазия и Цхинвали, были оккупированы, на их территории создали сепаратистские режимы. Наши земли были аннексированы. На оккупированных территориях Грузии грубо нарушаются права этнических грузин, запрещается образование на грузинском, ведется незаконная экономическая деятельность", - сказал он.

Посол также подчеркнул, что, несмотря на достигнутое соглашение о прекращении огня, сепаратисты и их сторонники продолжают его нарушать.

"Продолжается незаконная бордеризация на линии оккупации, с каждым днем растет число случаев кражи и убийства грузин, проживающих вблизи линии оккупации. Кроме того, уничтожаются памятники культуры и истории", - подытожил дипломат.