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В Байконуре ввели комендантский час до 19 января

В Байконуре ввели комендантский час до 19 января Мэрия Байконура ввела до 19 января комендантский час, город будут патрулировать народные дружины.
В регионе
7 января 2022 г. 14:50
В Байконуре ввели комендантский час до 19 января

Мэрия Байконура ввела до 19 января комендантский час, город будут патрулировать народные дружины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил глава городской администрации Константин Бусыгин.

Комендантский час вводится с 23 часов до 6 утра, в это время нельзя будет передвигаться по городу, кроме как на работу и с нее или в аптеку, а на въездах в эти часы будут закрыты контрольно-пропускные пункты, объяснил он. Городские предприятия должны будут закрываться в 22 часа.

На предприятиях будут созданы народные дружины. По заявкам полиции эти дружинники будут помогать полицейским патрулировать.

С 7 января в Байконуре запрещена продажа алкоголя в розничной торговле, добавил Бусыгин. Продавать спиртное смогут только кафе и рестораны.

До сих пор в мэрии Байконура и "Роскосмосе" сообщали, что обстановка в городе и на космодроме остается спокойной. Охрана объектов космодрома усилена.

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