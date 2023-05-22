В Азербайджане завершилось голосование в рамках второго тура президентских выборов в Турции

В Азербайджане завершился процесс голосования в рамках второго тура президентских выборов в Турции. Граждане братской страны в течение трех дней проголосовали на участках, созданных в посольстве в Баку, а также генконсульствах в Нахчыване и Гяндже.

В Азербайджане завершился процесс голосования в рамках второго тура президентских выборов в Турции. Граждане братской страны в течение трех дней проголосовали на участках, созданных в посольстве в Баку, а также генконсульствах в Нахчыване и Гяндже.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал TRT, избирательные урны с бюллетенями проголосовавших были запечатаны под контролем членов комиссий и наблюдателей.

В Азербайджане в рамках второго тура президентских выборов в Турции предусматривалось участие 11 043 граждан, в том числе 7 417 - в Баку, 2 277 - в Гяндже, 1 349 - в Нахчыване.

Отметим, что явка избирателей на территории Азербайджана в первом туре выборов составила 60,26 процента.