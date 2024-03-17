В Азербайджане россияне активно голосуют на выборах президента РФ

Голосование на выборах президента России в Баку проходит при активности избирателей. Ровно в 08:00 по местному времени (08:00 – бакинское время) открылся избирательный участок номер 8017 в консульском отделе посольства РФ в Баку.

Голосование на выборах президента России в Баку проходит при активности избирателей. Ровно в 08:00 по местному времени открылся избирательный участок номер 8017 в консульском отделе посольства РФ в Баку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, уже перед началом голосования перед участком выстроилась небольшая очередь желающих выполнить свой гражданский долг. Одним из первых к избирательному участку подошел житель Подмосковья Фарук Абдурахманов. "Я узбек, в России живу уже 20 лет. Приехал в Баку с женой отдыхать, очень понравилось здесь. Сегодня днем уезжаю, поэтому решил прийти сюда пораньше, чтобы проголосовать", - рассказал он. Фарук добавил, что подал заявку для участия в голосовании через портал госуслуг. "Очень удобно", - поделился избиратель.

Как отметил секретарь участковой избирательной комиссии, советник диппредставительства Роман Попов, процесс голосования максимально демократичен. "Прийти и проголосовать может любой гражданин России, оказавшийся в этот день на территории Азербайджана. Для этого достаточно предъявить документ, подтверждающий российское гражданство", - уточнил он.

На избирательном участке подготовлены места для председателя, секретаря и членов избирательной комиссии, наблюдателей, установлены четыре кабинки для голосования, урна для заполненных бюллетеней, на стендах представлена справочная информация о кандидатах, порядке заполнения избирательного бюллетеня.

Позаботились в избирательной комиссии и о маломобильных избирателях. "У нас две заявки от граждан, которые хотели бы, чтобы к ним выехали по их адресу проживания и оказали содействие в реализации избирательного права", - сказал Попов. По его словам, после 14:00 к ним отправятся члены избирательной комиссии с переносными урнами.

Безопасность в ходе голосования обеспечивают сотрудники азербайджанской полиции и службы безопасности посольства.

На территории Азербайджана в день выборов работает один избирательный участок - в Баку. В то же время, как отметил посол РФ в Азербайджане Михаил Ефремов, 10 марта прошли досрочные выездные голосования в городе Гянджа. "Мы благодарны азербайджанским властям за то, что они создали максимально комфортные условия для проведения голосования", - отметил посол, который первым проголосовал на избирательном участке.