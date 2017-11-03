В Азербайджане напишут Большой этнографический диктант о народах России

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Жители 85 регионов России и 11 стран ближнего зарубежья в пятницу проверят свои знания о народах, населяющих Россию, на Большом этнографическом диктанте. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

"Задача диктанта заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России, наших соотечественников за рубежом появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей", - сказал он.

Диктант пройдет во всех регионах России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, отметил Баринов. С предложением провести диктант обратились Бельгия и Франция.

"Диктант состоит из 30 тестовых вопросов: 20 вопросов одинаковые для всей России и стран ближнего зарубежья, а 10 составлены с учетом региональной специфики", - добавил Баринов.

Центральной площадкой станет Дом Пашкова в Москве - историческое здание Российской государственной библиотеки. Здесь будут писать диктант депутаты Государственной думы, известные артисты, общественные деятели и сам руководитель ФАДН Баринов.