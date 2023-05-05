О нас

В Азербайджане началось голосование граждан Турции на выборах президента и парламента этой страны

В Азербайджане началось голосование граждан Турции на выборах президента и парламента этой страны В Азербайджане началось голосование для граждан Турции в рамках президентских и парламентских выборов в братской стране.
В регионе
5 мая 2023 г. 09:00
В Азербайджане началось голосование граждан Турции на выборах президента и парламента этой страны

В Азербайджане началось голосование для граждан Турции в рамках президентских и парламентских выборов в братской стране.

Как передает Report, избирательные участки открылись для голосующих сегодня в 09:00.

На территории Азербайджана создано 15 избирательных участков для голосования граждан Турции, девять из них находятся в Баку. Кроме того, турецкие граждане могут проголосовать в Нахчыване и Гяндже.

Голосование продлится до 7 мая 21:00.

Отметим, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая.

За пост главы государства будут бороться четыре кандидата: лидер правящей Партии справедливости и развития, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу, председатель оппозиционной Национальной партии Мухаррем Индже и кандидат от Альянса Ata Синан Оган.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Voting of Turkish citizens in Azerbaijan starts
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı Türkiyə vətəndaşlarının səsverməsi başlayıb, səfir səs verib

Экслюзивные новости

Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17
Мэтью Брайза: С видением Гейдара Алиева связано сегодняшнее развитие Азербайджана 
ФотоМэтью Брайза: С видением Гейдара Алиева связано сегодняшнее развитие Азербайджана 
4 мая 2023 г. 12:51
Эксперт: Средний коридор имеет решающее значение для Италии
Эксперт: Средний коридор имеет решающее значение для Италии
3 мая 2023 г. 17:11
Азербайджан играет важную роль в диверсификации поставок газа в Грецию
Азербайджан играет важную роль в диверсификации поставок газа в Грецию
3 мая 2023 г. 15:24
Посол Мексики: Уровень товарооборота между нашими странами растет
ФотоПосол Мексики: Уровень товарооборота между нашими странами растет
3 мая 2023 г. 13:07
Посол Аманул Хаг: Бангладеш осуждает агрессию Армении
Посол Аманул Хаг: Бангладеш осуждает агрессию Армении
1 мая 2023 г. 16:06
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
1 мая 2023 г. 12:59
Ректор Университета Хаджеттепе: Союз Азербайджана и Турции – пример для мира
Ректор Университета Хаджеттепе: Союз Азербайджана и Турции – пример для мира
1 мая 2023 г. 12:41
США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере
США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере
29 апреля 2023 г. 11:09
Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы
Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы
28 апреля 2023 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi