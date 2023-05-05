В Азербайджане началось голосование граждан Турции на выборах президента и парламента этой страны

В Азербайджане началось голосование для граждан Турции в рамках президентских и парламентских выборов в братской стране.

В Азербайджане началось голосование для граждан Турции в рамках президентских и парламентских выборов в братской стране.

Как передает Report , избирательные участки открылись для голосующих сегодня в 09:00.

На территории Азербайджана создано 15 избирательных участков для голосования граждан Турции, девять из них находятся в Баку. Кроме того, турецкие граждане могут проголосовать в Нахчыване и Гяндже.

Голосование продлится до 7 мая 21:00.

Отметим, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая.

За пост главы государства будут бороться четыре кандидата: лидер правящей Партии справедливости и развития, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу, председатель оппозиционной Национальной партии Мухаррем Индже и кандидат от Альянса Ata Синан Оган.