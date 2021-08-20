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В Азербайджане комбинация вакцин дала высокий иммунитет в ходе исследований

В Азербайджане комбинация вакцин дала высокий иммунитет в ходе исследований Комбинация вакцин AstraZeneca и "Спутник лайт" дала высокий иммунитет в ходе исследований в Азербайджане
В регионе
20 августа 2021 г. 12:40
В Азербайджане комбинация вакцин дала высокий иммунитет в ходе исследований
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Комбинация вакцин AstraZeneca и "Спутник лайт" дала высокий иммунитет в ходе исследований в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

"Комбинация вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" (препарат "Спутник Лайт") демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане. Согласно предварительным данным, полученным по результатам наблюдений за 20 первыми участниками исследований, у 100% добровольцев отмечалась выработка антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2", - отмечается в сообщении.

Исследования в Азербайджане начались в феврале 2021 года. На сегодняшний день вакцинированы 64 добровольца.

Промежуточный анализ данных ранее также продемонстрировал высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствуют серьезные побочные явления, а также случаи заражения коронавирусом после вакцинации.

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Версия на английском языке Vaccine combination studies in Azerbaijan show high results
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vaksin kombinasiyası araşdırmaları yüksək effekt göstərib

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