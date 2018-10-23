В автомобиле генконсульства нашли вещи, предположительно принадлежащие Кашикчи

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Вещи, возможно, принадлежавшие убитому оппозиционному саудовскому журналисту Джемалю Кашикчи, найдены в машине саудовского генконсульства на автостоянке в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN Turk во вторник.

Отмечается, что в двух чемоданах полиция обнаружила личные вещи, предположительно, принадлежащие журналисту, компьютер и документы. В обыске были задействованы служебные собаки.

Полиция закончила предварительный осмотр машины и намерена продолжить в среду более подробный обыск.

Отметим, что 2 октября журналист Джемаль Кашикчи был убит в здании Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Королевство не делало заявлений в связи с его убийством. Однако 20 октября Саудовская Аравия официально признала, что журналист был убит в зданииГенконсульства. Король Салман и наследный принц Мухаммед бин Салман выразили соболезнования семье Джемаля Кашикчи.

Директор ЦРУ Джина Хаспел 23 октября прибыла в Турцию для участия в расследовании убийства журналиста Джемаля Кашикчи, убитого в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Она проведет ряд встреч по следствию в связи с убийством журналиста.