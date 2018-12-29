В автобусах Московской области с 1 января 2019 года подорожает проезд

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Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В автобусах Московской области России с 1 января 2019 года подорожает проезд.
Как передает Report, об этом сообщает m24 со ссылкой на ГУП «Мострансавто».
Одна поездка на внутригородских маршрутах по карте «Стрелка» обойдётся в 34 рубля 43 копейки (в настоящее время — 32,92 рубля).
Проезд с 11-й по 20-ю поездки составит 32 рубля 2 копейки.
В случае наличного расчёта стоимость поездки — 53 рубля.
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