В автобусах Московской области с 1 января 2019 года подорожает проезд

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В автобусах Московской области России с 1 января 2019 года подорожает проезд.

Как передает Report, об этом сообщает m24 со ссылкой на ГУП «Мострансавто».

Одна поездка на внутригородских маршрутах по карте «Стрелка» обойдётся в 34 рубля 43 копейки (в настоящее время — 32,92 рубля).

Проезд с 11-й по 20-ю поездки составит 32 рубля 2 копейки.

В случае наличного расчёта стоимость поездки — 53 рубля.