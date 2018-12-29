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    В автобусах Московской области с 1 января 2019 года подорожает проезд

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В автобусах Московской области России с 1 января 2019 года подорожает проезд.

    Как передает Report, об этом сообщает m24 со ссылкой на ГУП «Мострансавто».

    Одна поездка на внутригородских маршрутах по карте «Стрелка» обойдётся в 34 рубля 43 копейки (в настоящее время — 32,92 рубля).

    Проезд с 11-й по 20-ю поездки составит 32 рубля 2 копейки.

    В случае наличного расчёта стоимость поездки — 53 рубля.

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