На юге России вынесен приговор двум участникам ИГ

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Суд в Ростове-на-Дону приговорил к лишению свободы на сроки от восьми до 16 лет двоих участников террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в УФСБ по Астраханской области.

По данным УФСБ, Руслан Магомадов, уроженец Астраханской области 1981 года рождения, и Ровшан Акбаров, гражданин Кыргызстана 1987 года рождения, в 2015 году прошли подготовку в учебно-тренировочном лагере ИГ. Магомадов принимал участие в деятельности незаконных вооруженных формирований в составе так называемого Казахского джамаата - структурного подразделения ИГ, расположенного в окрестностях города Ракка в Сирии. Акбаров вступил в незаконное вооруженное формирование "джамаат Катиба Гураба", структурно подчиненное ИГ.

Р.Магомадов приговорен к 16 годам колонии строгого режима, Р.Акбаров - к 8 годам лишения свободы.