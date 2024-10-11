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Число пострадавших в Астраханской области в результате ДТП возросло до 17 человек

Число пострадавших в Астраханской области в результате ДТП возросло до 17 человек Число пострадавших при столкновении вахтового автобуса с бетономешалкой на трассе Волгоград-Астрахань увеличилось до 17 человек.
В регионе
11 октября 2024 г. 19:15
Число пострадавших в Астраханской области в результате ДТП возросло до 17 человек

Число пострадавших при столкновении вахтового автобуса с бетономешалкой на трассе Волгоград-Астрахань увеличилось до 17 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МЧС РФ.

18.30

Число пострадавших при столкновении вахтового автобуса с бетономешалкой на трассе Волгоград-Астрахань возросло до 14 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Управление МВД по региону.

На месте ДТП работают восемь специалистов и две единицы техники.

18.04

При столкновении автобуса с бетономешалкой в Астраханской области три человека погибли, 10 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в региональном МЧС.

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