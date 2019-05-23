​В Астрахани задержали планировавших взрывы радикалов

Трое участников праворадикальной группы, задержанные в Астрахани, планировали нападения с применением самодельных взрывных устройств, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Задержаны три активных члена молодежного неформального объединения праворадикального толка, преступная деятельность которых была направлена на совершение насильственных преступлений экстремистского характера, в том числе с применением самодельных взрывных и зажигательных устройств", - говорится в сообщении в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанные осуществляли вербовку и координацию деятельности новых участников группировки, организовывали и проводили тактические тренировки с использованием военной экипировки, изготавливали и испытывали самодельные взрывчатые и зажигательные устройства.

На данный момент задержанные дают признательные показания.