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В Астрахани введен режим ЧС

В Астрахани введен режим ЧС Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил журналистам о введении регионального режима чрезвычайной ситуации после обрушения двух подъездов пятиэтажного жилого дома в Астрахани.
В регионе
17 ноября 2023 г. 03:22
В Астрахани введен режим ЧС

Губернатор Астраханской области РФ Игорь Бабушкин сообщил журналистам о введении регионального режима чрезвычайной ситуации после обрушения двух подъездов пятиэтажного жилого дома в Астрахани.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Уровень режима ЧС повышен до регионального. На региональном уровне мы приняли все необходимые нормативные документы для оказания финансовой поддержки людям, оказавшимся в трудной ситуации в связи с ЧС", - заявил глава региона.

Ранее отмечалось, что к обрушению части дома в Астрахани мог привести ремонт одной из квартир. "По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции", - подчеркнули в ведомстве.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

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