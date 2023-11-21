В Астрахани в результате отравления неизвестным веществом погибли три человека

Следователи в Астрахани проводят процессуальные проверки по факту гибели трех местных жителей в результате отравления неизвестным веществом.

Следователи в Астрахани проводят процессуальные проверки по факту гибели трех местных жителей в результате отравления неизвестным веществом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Астраханской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области проводятся процессуальные проверки по фактам гибели трех человек в результате отравления неизвестным веществом. Также следственным управлением СК России по Астраханской области инициирована передача материалов уголовного дела, возбужденного органами МВД по факту распространения партии синтетических наркотиков группой иностранцев, в производство следственных органов СК России для наиболее полного и всестороннего расследования", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, гибель граждан, связана со случаями массового отравления метадоном в Астрахани.