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В Астрахани в результате отравления неизвестным веществом погибли три человека

В Астрахани в результате отравления неизвестным веществом погибли три человека Следователи в Астрахани проводят процессуальные проверки по факту гибели трех местных жителей в результате отравления неизвестным веществом.
В регионе
21 ноября 2023 г. 11:38
В Астрахани в результате отравления неизвестным веществом погибли три человека

Следователи в Астрахани проводят процессуальные проверки по факту гибели трех местных жителей в результате отравления неизвестным веществом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Астраханской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области проводятся процессуальные проверки по фактам гибели трех человек в результате отравления неизвестным веществом. Также следственным управлением СК России по Астраханской области инициирована передача материалов уголовного дела, возбужденного органами МВД по факту распространения партии синтетических наркотиков группой иностранцев, в производство следственных органов СК России для наиболее полного и всестороннего расследования", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, гибель граждан, связана со случаями массового отравления метадоном в Астрахани.

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