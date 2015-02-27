В Астрахани разработан проект по увеличению грузооборота сельхозпродукции на Каспии

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Астрахани разработали проект, позволяющий увеличить грузооборот сельскохозяйственной продукции по внутренним и водным путям России и Каспийскому морю. Как сообщает Report со ссылкой на министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, проект разработан одним из крупнейших судостроительных заводов Астрахани. Он предполагает строительство серии универсальных судов типа "река-море" для перевозки плодооовощной продукции, зерна, леса и других грузов.

Грузоподъемность судна составит 1600 тонн, универсальных сухогрузов – до 5000 тонн. В течение трех лет завод сможет построить порядка 5-6 судов. Проект позволит расширить торговое сотрудничество с прикаспийскими странами.

Гендиректор завода "Красные Баррикады" Александр Ильичёв отметил, что проектом уже заинтересовались Иран и Азербайджан, имеющие потребность в транспортировке продовольственной и промышленной продукции по Каспию.