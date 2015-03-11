В Астрахани пройдут учения сил ПВО СНГ "Боевое содружество-2015"

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Зенитные ракетные системы С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф", а также зенитные ракетно- пушечные комплексы "Панцирь-С" будут использоваться в ходе учений вооруженных сил стран СНГ "Боевое содружество-2015". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель Минобороны РФ по Войскам воздушно-космической обороны полковник Алексей Золотухин.

По его словам, представители вооруженных сил стран, входящих в объединенную систему ПВО СНГ, обсудили подготовку к маневрам, которые должны пройти в сентябре на полигоне Ашулук под Астраханью.

Офицеры, в частности, "ознакомились с особенностями практической подготовки на учебно-тренажерных комплексах специалистов по применению и эксплуатации зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С", которые будут применяться в ходе предстоящего совместного учения "Боевое содружество-2015", уточнил Золотухин.