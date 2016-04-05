В Астрахани пройдет Международный каспийский технологический форум

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Международный каспийский технологический форум пройдет в Астрахани с 7 по 14 апреля, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

На своей площадке он соберет участников из Москвы, Санкт-Петербурга и прикаспийских государств.

Одним из ключевых мероприятий форума должна стать выставка инновационно-технологического потенциала региона. Инновационные компании, которые примут в нем участие, представят свои проекты, в том числе в судостроении и судоремонте.