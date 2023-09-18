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В Астрахани открылся Каспийский медиафорум

В Астрахани открылся Каспийский медиафорум Встреча глав делегаций из Азербайджана, России, Ирана, Казахстана и Беларуси открыла VIII Каспийский медиафорум в Астрахани.
В регионе
18 сентября 2023 г. 20:32
В Астрахани открылся Каспийский медиафорум

Встреча глав делегаций из Азербайджана, России, Ирана, Казахстана и Беларуси открыла VIII Каспийский медиафорум в Астрахани.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с этого года он получил статус федерального мероприятия.

"Мы высоко ценим усилия Астраханской области, которая активно работает на каспийском направлении. Поздравляем руководство региона с присвоением Каспийскому медиафоруму статуса мероприятия федерального значения. Рассчитываем на высокую фактическую отдачу от предстоящей работы", - сказал на открытии форума замруководителя МИД РФ Андрей Руденко.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил, что регион при поддержке МИД РФ выстроил дружественные отношения со всеми прикаспийскими странами. Акценты в сотрудничестве с Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном расставлены на совместном развитии международного транспортного коридора (МТК) Север - Юг. Среди проектов "каспийской пятерки" особое значение, по словам Бабушкина, имеет создание Ассоциации особых экономических зон стран Прикаспия и государств, по территории которых проходит МТК.

"У народов наших стран очень много общего. Именно побратимские связи и наши добрососедские отношения помогают отстаивать и сохранять традиционные культурные и духовные ценности, укреплять дружественные связи наших стран по всем направлениям. Уверен, что форум станет очередным серьезным шагом к созданию единого и эффективного медиапространства на Каспии, это поможет нам дать достойный ответ на любые внешние вызовы и послужит укреплению дружбы и взаимопониманию наших стран и наших народов", - резюмировал губернатор Астраханской области.

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