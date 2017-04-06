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    В Астрахани неизвестные обстреляли трех сотрудников Росгвардии

    Напавшие на пост Росгвардии являются убийцами двух сотрудников полиции в Астрахани© Foto: "RİA Novosti"

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Троих бойцов Росгвардии обстреляли неизвестные из салона автомобиля во время того как правоохранители вели поиск убийц двоих полицейских в Астрахани, один из нападавших убит.

    Как передает Report, об этом сoобщили РИА Новости в пресс службе УМВД по региону.

    "В рамках оперативно-розыскных мероприятий по поиску обвиняемых в убийстве двух полицейских в Астрахани были выставлены заградительные посты, на одном из таких постов в Ленинском районе города были ранены трое бойцов Росгвардии. Предположительно, нападавших было трое, они открыли стрельбу из салона автомобиля, один из нападавших убит", — пояснили в пресс-службе.

    Собеседник не исключил, что напавшие на пост Росгвардии являются убийцами двух сотрудников полиции в Астрахани.

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