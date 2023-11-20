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В Астрахани 19 человек госпитализировали с отравлением наркотическими веществами

В Астрахани 19 человек госпитализировали с отравлением наркотическими веществами Массовое отравление наркотическими веществами произошло в Астрахани, в больнице находятся 17 человек.
В регионе
20 ноября 2023 г. 21:56
В Астрахани 19 человек госпитализировали с отравлением наркотическими веществами

Массовое отравление наркотическими веществами произошло в Астрахани, в больнице находятся 17 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Астраханской области РФ.

"В период с 17 по 21 ноября в ГКБ №3 имени С.М. Кирова поступило 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. На сегодняшний день в городской клинической больнице №3 на лечении находятся 17 пациентов с отравлениями наркотическими веществами. Из них в тяжелом состоянии - 6 человек, 11 пациентов - средней степени тяжести в общей палате", - говорится в заявлении.

Уточняется, что лечение помогло большинству пациентов, двоих ранее выписали в удовлетворительном состоянии. Вся необходимая экстренная помощь оказывалась сразу на этапе доставки пациентов в реанимобилях и автомобилях скорой помощи.

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Версия на азербайджанском языке Həştərxanda 19 nəfər narkotikdən zəhərlənib, 6-sının vəziyyəti ağırdır

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